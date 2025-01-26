PGSは、世界初登場となる、球史に刻んだ数々の大記録を持つイチローの功績を称える2001-2019 パネルと記念台座付き版MLB公式「ICHIRO - MLB公式・限定 Collector’s Bobblehead (記念台座付)」を、米国野球殿堂入り発表になる2025年1月22日(日本時間)に世界限定3,000個で先行予約発売を開始します。 PGS「ICHIRO - MLB公式・限定 Collector’s Bobblehead 」  世界限定3,000個先行予約発売日： 2025年1月22日(水)／