½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂçÉý¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¹ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë²Ã¤¨¤Æ²¤½£¤Î³Æ¹ñ¤¬µÞÂ®¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤­¤¿¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¿Ê²½¥¹¥Ô¡¼¥É¤«¤é¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò4-0¤Ç·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿°ìÊý¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î·ø¼é¤òÊø¤»¤º1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤è¤ê¾å¤Ë¿Ê