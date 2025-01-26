±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥&½÷Í¥¤¬²Î¼ê¤ËÅ¾¿È!?Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤ËÉ½¾ð¤òºî¤ë5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎËãÀ¸Í´Ì¤(61)=Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¡£19Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¹Á¤ËÅô¤¬¤È¤â¤ë¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢Ä¾Á°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£·àÃæ¤ÇËãÀ¸¤È²ÈÂ²¤ò±é¤¸¤ëÉÙÅÄË¾À¸¡¢¹ÃËÜ²íÍµ¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¡¢ÀÄÌÚÍ®¤ÈÇ®¾§¤¹¤ëÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö»£±Æ¤Ï°ÂÃ£´ÆÆÄ¤Ç