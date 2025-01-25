[1.25 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá](¥»¥ó¥È ¥á¥ê¡¼¥º ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨24:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼DF 6 ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ù¥ê¥¹DF 14 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥ê¡¼DF 35 ¥ä¥ó¡¦¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯MF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹MF 3 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥ó¥°MF 7 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¥ê¥ÜMF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹MF 26 ¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯FW 9 ¥¢¥À¥à¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°FW 32 ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ì¥¢¥Á¥å