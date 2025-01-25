[1.25 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá](¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨24:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥¸¥ç¥¼¡¦¥µDF 2 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£DF 4 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥ÎDF 12 ¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë•¥¢¥°¥Ð¥É¥¥MF 3 ¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥êMF 7 AndréMF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ãMF 21 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥µ¥é¥Ó¥¢MF 22 ¥Í¥¦¥½¥ó¡¦¥»¥á¥ÉFW 9 ¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó¹µ¤¨GK 31 ¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó