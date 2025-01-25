[1.25 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá](Europa-Park Stadion)¢¨23:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]ÀèÈ¯GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ëDF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥ÈDF 17 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥­¥å¥Ö¥é¡¼DF 33 J. MakengoDF 37 M. RosenfelderMF 8 ¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥óMF 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥ÁMF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼MF 34 M. RöhlMF 42 Æ²°ÂÎ§FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼¹µ¤¨GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼DF 25 ¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç