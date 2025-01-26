£±£¸£¹£¸Ç¯¡§Âç´ÚÄë¹ñ½éÂå¹ÄÄë¤Î¹â½¡¤¬ÆüËÜ±ß£³£°Ëü±ß¤ò½Ð»ñ¤·¤¿¹Ä¼¼´ë¶È¡Ö´Á¾ëÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÃÂÀ¸£±£¹£µ£°Ç¯¡§´ÚÊÆÁê¸ßËÉ±Ò±ç½õ¶¨Äê¤ËÄ´°õ£±£¹£¶£°Ç¯¡§¥½¥¦¥ë±Ø¹½Æâ¤Ç£³£±¿Í¤¬°µ»à¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸£±£¹£¶£²Ç¯¡§¥á¥­¥·¥³¤È¹ñ¸ò¼ùÎ©£±£¹£¶£µÇ¯¡§¹ñ²ñ¤¬¹ñ·³¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÇÉÊ¼Æ±°Õ°Æ¤ò²Ä·è£²£°£°£±Ç¯¡§ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Íû½¨¸­¡Ê¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤ÇÀþÏ©¤ËÍî¤Á¤¿ÆüËÜ¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ»àË´Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾