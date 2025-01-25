¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¿·À±¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡¢¡ØThe Atheletic¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï18ºÐ¤ÎMF¥¹¥ô¥§¥ì¡¦¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¡£¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢U-21¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÇ¤âÍ­Ë¾¤ÊÁª¼ê¤Î1¿Í¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2022Ç¯¤Ë15ºÐ¤Ç¥¨¥ê¥Æ¥»¥ê¥¨¥ó(¥Î¥ë¥¦¥§¡¼1Éô)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï16ºÐ145Æü¤Ç¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥ê¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿ºÇÇ¯¾¯Áª¼ê¤Ë¤Ê