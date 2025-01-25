24Æü¡¢´ôÉì»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÊ¢Éô¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿ÃËÀ­¤¬¡ÖÃË¤ËÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï25Æü¡¢ÃËÀ­¤Ë¤è¤ë¥¦¥½¤Î¿½¹ð¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï24Æü¸áÁ°7»þº¢¡¢´ôÉì»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢Åö½é¡¢¡ÖÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Ê¢Éô¤Ë¤ÏÆâÂ¡¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï25Æü¡¢ÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î¤³¤ÎÃËÀ­¤ËÊ¹¤­¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤È