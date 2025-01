SKY-HIが、ヒップホップアルバム『Success is the Best Revenge』を、今年の夏にリリースすることを発表した。【撮り下ろし写真を見る】MIKOLAS・SKY-HI現在は、ラッパーで、プロデューサー、経営者という多彩な顔を持ち、音楽業界内でも唯一無二の存在でシーンを牽引しているSKY-HI。このアルバムは、彼がこれまでに積み重ねてきた全てと、これからの展望が詰まった、ラッパーSKY-HIとしての集大成の作品となる予定とのこと。さら