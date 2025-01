【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新曲「ID」には、RYOKI(BE:FIRST)、 RYUKI(MAZZEL)、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、 FELIP(SB19)が客演! SKY-HIが、ヒップホップアルバム『Success is the Best Revenge』を2025年夏にリリースする。 現在は、ラッパー、プロデューサー、経営者という多彩な顔を持ち、音楽業界内でも唯一無二の存在でシーンを牽引しているSKY-HI。 ニューアル