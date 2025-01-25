2月1日(19:00〜)に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』2時間SPの出演アーティストが発表された。『with MUSIC』今回は受験シーズンの今、「1位をとった応援ソング50選」をテーマに、松本伊代、日向坂46メンバー(佐々木美玲・河田陽菜・小坂菜緒)、＆TEAMメンバー(FUMA・K・HARUA)、こっちのけんとがスタジオに集結する。「大ヒット!応援ソングメドレー」では、こっちのけんとが日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞した