[caption id="attachment_1284370" align="aligncenter" width="600"] 100名以上参加した昨年末イベント[/caption]おひさま総合研究所は、兼業農家になることに特化した就農スクール「チバニアン兼業農学校」の入学生が1月1日(水)時点で300名を突破し、首都圏内で108名が就農したことを報告した。短期間で農業者になることを目指す「チバニアン兼業農学校」は、兼業で農家になることを目的とした民間スクール。スクールでは、就農
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