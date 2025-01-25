◇プロバスケットボールりそなＢ２リーグ・第１８節富山１０６−６８奈良（２５日、富山市総合体育館）東地区２位の富山グラウジーズは、１０６−６８で西地区４位のバンビシャス奈良に圧勝。１００点ゲームで３連勝を飾り、通算成績は２３勝１０敗となった。ホーム会場には３５７８人のファンが訪れ、第４クオーター（Ｑ）は押せ押せムード一色で歓声が響き渡った。いつもは辛口のコメントも多いダビー・ゴメスＨＣだが「全員