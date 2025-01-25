石破茂首相は25日、3月に米国で開かれる核兵器禁止条約の第3回締約国会議への日本政府のオブザーバー（傍聴）参加を見送り、自公両党の与党議員を派遣する方向で調整に入った。首相は同日、こうした方針を政権幹部に伝えた。【写真】「高齢の方たちなので、何とかなりませんでしょうか」きっかけは1通のメール、被団協への感謝伝えた客室乗務員核兵器の保有や使用を全面的に禁じる核禁条約の締約国会議へのオブザーバー参加