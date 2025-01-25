シュークリーム専門店｢ビアードパパ｣は、2025年2月1日(土)より、『ショコラオランジュシュー』を期間限定で販売いたします。ショコラオランジュシューは、2024年2月に5店舗限定で販売し、8割を超えるお客さまが注文した大人気の商品です。その反響を受けて、1年越しに全国のビアードパパでの販売が実現いたしました。ぜひ、最後までご覧ください。 ショコラオランジュシュー 価格:340