1月25日、中京競馬場で行われた11R・瀬戸ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1900m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、テーオーパスワード（牡4・栗東・高柳大輔）が勝利した。ハナ差の2着に2番人気のハギノサステナブル（牡5・栗東・高野友和）、3着にサイモンザナドゥ（牡5・栗東・小林真也）が入った。勝ちタイムは1:58.0（良）。【ケンタッキーダービー】木村和「ゲートで若さを見せた」テーオーパスワードは5着ケンタッキーダービ5着