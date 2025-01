「アニメ『黒執事 -寄宿学校編-』AFTER the MIDNIGHT TEA PARTY〜A Return to Weston College〜」 2024年12月8日、幕張国際研修センターシンポジウムホールで「アニメ『黒執事 -寄宿学校編-』AFTER the MIDNIGHT TEA PARTY〜A Return to Weston College〜」が開催された。今回登壇したキャストは、セバスチャン・ミカエリス役 小野大輔、エドガー・レドモンド役 渡部俊樹、ロレンス・ブルーアー役 榎木淳弥、ハーマン・グリー