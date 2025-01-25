神奈川県は、「モノレール大国」ならぬ「モノレール大県」だったと言われて、ピンとくるだろうか。神奈川県には、よみうりランドモノレール（1964年開業 アルヴェーグ式）、向ヶ丘遊園モノレール（1966年開業 ロッキード式）、ドリームランドモノレール（1966年開業 東芝式）、湘南モノレール（1970年開業 サフェージュ式）という4つのモノレール路線が建設された（湘南モノレール以外は、すでに廃止）。しかも、4路線ともそれぞれ