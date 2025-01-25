Âîµå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2025Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï25Æü¡¢ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤â¸÷¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬Á°É¾È½ÄÌ¤ê¤Ë¾å°Ì¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£°ËÆ£¤ÏÊ¿Ìî¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·4¶¯Æþ¤ê º£²ó3Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÉé¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Î²ø²æ¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þº£²ó¤Î