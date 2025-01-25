2024Ç¯12·î6Æü¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬¡¢4·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ØÃæ»³ÈþÊæ¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ù¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ»³ÈþÊæ¤ò±þ±ç¤·¡¢ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»Í½½¶åÆüË¡Í×¤¬Ìµ»ö¤Ë¼¹¤ê¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò4·î22Æü¤ËºÅ¤¹¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·