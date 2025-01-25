FUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS¤¬¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¡£2024Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼²ÃÆ£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼²ÃÆ£¡¢¥â¥óµÈ¤È¤â¤Ë¥½¥í³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥â¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥§¥¹¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥â¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï2023Ç¯12·î3Æü¤ËÅì