◆第３０回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２６日、中京競馬場・ダート１８００メートル）前日最終オッズが１月２５日、ＪＲＡから発表された。単勝の１番人気はみやこＳの覇者（９）サンライズジパング（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父キズナ）で２・９倍。２番人気は前走のチャンピオンズＣで３着と復活気配を示した（３）ドゥラエレーデ（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）で４・５倍。シリウスＳで僅差２着の（１０）オ