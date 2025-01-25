GÂçºå¤¬¥È¥ë¥³¿ÍFW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëJ1¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥óIF¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥È¥ë¥³¿ÍFW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó»æ¡ÖEXPRESSEN¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î14ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤ËUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¤«¤éËÜÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ12»î¹ç¤Ç6ÆÀÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢