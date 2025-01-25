ËÌÆüËÜÊ¸³Ø¾Þ¤ÎÂ£Äè¼°¤¬¡¢¤­¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿Âçºå»Ô¤Î²¬ËÜ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë¾Þ¾õ¤äµ­Ç°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÆüËÜÊ¸³Ø¾Þ¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÃ»ÊÔ¾®Àâ¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç59²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¼°¤Ë¤ÏÆþ¾Þ¤äÁª¾©¤Î3¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÆþ¾ÞºîÉÊ¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçºå»Ô¤Î²¬ËÜ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÌÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Î³÷ÃÏÀ¿¼ÒÄ¹¤¬¾Þ¾õ¤Ê¤É¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤Î»³ËÜ¼Â¾ïÌ³¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÏ¯ÆÉÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿CD¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þ