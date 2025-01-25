試合から一夜明け、記者会見で笑顔を見せる井上尚弥＝25日、横浜市の大橋ジムボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体タイトルマッチで防衛を果たした統一王者の井上尚弥（大橋）が試合から一夜明けた25日、横浜市の大橋ジムで記者会見し「強引にいかず、組み立てるいいボクシングができた」と4回にたたみかけてのKO勝ちを納得の表情で振り返った。当初は昨年12月24日に試合が予定されていたが、サム・グッドマン（オース