JA¿¢ÌÚ¤Þ¤Ä¤ê¤¬25Æü¤«¤é·§ËÜ¸©¹ç»Ö»Ô¤ÎÇÀ¶È¸ø±à¥«¥ó¥È¥êー¥Ñー¥¯¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«²ñ¼°¤Ç¤ÏJA·§ËÜ·ÐºÑÏ¢¤ÎÃúÆ»É×²ñÄ¹¤é¤¬°§»¢¤·¡¢¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î10¤ÎJA¤«¤é¡¢116¤Î¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤¬Å¹¤ò½Ð¤·¡¢ËßºÏ¤ä²Ì¼ù¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¡¢²Ö¤ÎÉÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÇÀ»ºÊª¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½éÆü¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌÚ¤ä²Ö¤òÇã¤¤µá¤á¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¿¢Êª¤Î°é¤ÆÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹