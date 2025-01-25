フジテレビ系音楽番組「ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ（ミュージックフェア）」（土曜・午後６時）が２５日放送された。１社提供スポンサーの塩野義製薬の社名は番組オープニングでは従来通り、「ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ」の番組名の上に「ＳＨＩＯＮＯＧＩ」の文字があった。タレント・中居正広氏とフジテレビの騒動を受け、塩野義製薬は番組内でテロップ表示される社名削除とＣＭ差し替えを要請。スポーツ報知の取材に「一連の報道内容