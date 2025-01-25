日本銀行は24日、政策金利を17年ぶりの水準となる0.5％程度に引き上げることを決めました。私たちの暮らし、特に住宅ローンにどのような影響があるか、取材しました。■さらなる利上げも…住宅ローンどうするトランプ大統領「私は金利がただちに下がることを要求します。同様に世界中で金利が下がるべきです」世界の政財界のトップが集まる「ダボス会議」に参加したトランプ大統領は、FRB＝アメリカ連邦準備制度理事会に政策金