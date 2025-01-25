1月24日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、ロバート・秋山竜次が短時間で新千歳空港を満喫する方法を伝授するVTR企画が放送された。マツコ・デラックスと有吉弘行が「時間が足りない！」と嘆くほど、お土産店と飲食店がひしめく札幌・新千歳空港。そこで今回はロバート秋山がさまざまなキャラクターに扮し、「短時間で新千歳空港を満喫する方法」を紹介していく。【映像】ロバート秋山も唸る…“唯一無二”の絶品ラーメ