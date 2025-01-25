（台北中央社）台湾プロ野球の中信ブラザーズは24日、江坤宇遊撃手（24）と10年総額1億4788万台湾元（約7億円）で契約合意したと発表した。試合を読む力や強いメンタルを高く評価するとともに、今後も若手の見本として素晴らしいプレーを続けてほしいと期待を示した。契約総額が昨年末、FA権を行使して中信から味全ドラゴンズに移籍した陳子豪外野手（29）の10年1億3000万元（約6億1900万円）を上回り、台湾プロ野球史上最高となっ