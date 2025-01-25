北朝鮮による拉致問題の解決を訴える集会が埼玉県で開かれ、拉致被害者家族が石破首相に対し、「本当に真剣に取り組んでほしい」などと訴えました。川口市で開かれた集会には、拉致被害者・田口八重子さんの長男の飯塚耕一郎さんらが出席しました。田口八重子さんの長男・飯塚耕一郎さん「我々の家族である被害者の全員の即時一括帰国という、これ以外求めない。被害者が帰ってこない限りは、政府のやってる行動に関しては0点。本