¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÂç´Ø¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£±£±ËçÌÜ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢£³ÇÔ¤ò·ø»ý¡¢Àé½©³Ú¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À­¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂºÉÙ»Î¤Ï£´ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¡¢Í¥¾¡¼¡ÅÀ¤Ç¡¢º£¾ì½ê¤ÏÍ¥¾¡¤«Í¥¾¡¤Ë½à¤¸¤ëÀ®ÀÓ¤¬²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¾ò·ï¤À¤¬¡¢È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤¬£±£²¾¡£³ÇÔ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àé½©³Ú¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£