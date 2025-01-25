規格外のモンスター計画が始まる。ボクシングのスーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３１＝大橋）の王座防衛一夜明け会見が２５日、横浜市内で開かれ、１階級上のＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（２７＝英国）と対戦した後、再びスーパーバンタム級に下げてＷＢＣ同級王者・中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）と対戦する計画があることが明かされた。試合２週間前に決まった代役挑戦者の金芸俊（キム・イェジュン＝韓