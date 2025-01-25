大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実（くみ）さんが23日に自身のアメブロを更新。久しぶりに足を運んだ会員制倉庫型スーパー『コストコ』で驚いた品を公開した。【映像】鬼に扮し大暴れする花田虎上この日、倉実さんは「百華の高校が決まりようやくほっとしました」と安堵した様子でコメント。「自宅へ帰る途中でWakaとコストコへ寄り道」したといい「冷蔵庫がいっぱいだと聞いていたのであまり買いませんで