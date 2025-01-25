【最優秀セールス賞】正統派美少女フェースと形のいいHカップ！花咲楓香（23歳）身長160? B90 W60 H85：童顔巨乳の王道路線で話題沸騰中のザ・グラビアアイドル！透き通るような色白美肌もファンタスティック！『ゴールデンルーキー』（ラインコミュニケーションズ）昨年もたくさんのグラドルがイメージDVDをリリース!2024年、最もグラビア界を盛り上げたのは誰なのか!?売り上げ、ファンサービス、話題性、情報発信などを