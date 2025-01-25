Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬½÷½ð¤Ï25Æü¡¢È¬½÷»Ô¹âÄÍ¤Ç21Æü¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²¼¹»Ãæ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ëÉÔ¿³¼Ô»ö°Æ¤Ç¡¢¹Ô°Ù¼Ô¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤òËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£