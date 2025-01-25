【ロサンゼルス＝後藤香代】トランプ米大統領は２４日、山火事に見舞われた米カリフォルニア州南部ロサンゼルスを視察した。復興支援を約束する一方、州北部から南部への送水システムの整備構想を受け入れるよう、ギャビン・ニューサム州知事ら地元指導者に迫った。民主党の次期大統領候補と目されるニューサム氏は対応に苦慮している。トランプ氏はロサンゼルス国際空港で出迎えたニューサム氏と固い握手を交わし、「被害が繰