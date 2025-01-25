吉本新喜劇の岡田直子、川畑泰史、新名徹郎、島田珠代、声優の仲村宗悟、金田朋子、内田彩が25日、東京・赤坂の草月ホールでコラボ新喜劇『とある神様に異世界転送させられた新喜劇座員がオタク知識（スキル） を振りかざし、無双するみたいです。』の初回公演後に取材会を開いた。【画像】共演者を次々と驚かせた金田朋子吉本新喜劇の座員・岡田が企画した、声優事務所「アクロスエンタテインメント」とのコラボ新喜劇。初回