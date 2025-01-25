今季プロ２年目を迎える阪神の下村海翔投手（２２）、椎葉剛投手（２２）、山田脩也内野手（１９）、百崎蒼生内野手（１９）、石黒佑弥投手（２３）、津田淳哉投手（２３）、松原快投手（２５）、福島圭音外野手（２３）が２５日、大阪天満宮で行われた「初天神梅花祭」に参加した。８選手はスーツに青の陣羽織を羽織って登場。司会者から紹介を受けた後、約１０００人のファンを前に、一選手ずつ今季の目標を宣言した。下村