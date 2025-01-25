インタビューに応じる日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事日本維新の会と政治団体・大阪維新の会の代表を兼ねる吉村洋文大阪府知事は25日までに、共同通信のインタビューに応じた。知事任期中に看板政策「大阪都構想」の住民投票に挑戦するかどうかを問われ「何が起きるか分からない」と発言、民主的プロセスが実施要件だと強調した。夏の参院選に向けて、野党の「予備選」実現に重ねて意欲を示した。都構想は政令指定都市の