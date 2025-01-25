1月25日、「りそなグループ B.LEAGUE 2024－25シーズン」のB1リーグ第18節が開催され、横浜ビー・コルセアーズがアウェーで群馬クレインサンダーズと対戦した。 試合序盤は群馬のケーレブ・ターズースキーや細川一輝を止めきれず、リードを許していた横浜BC。しかし、第2クォーターにはゲイリー・クラークやキ&#12