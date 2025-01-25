佐々木朗希【ロサンゼルス共同】米大リーグ公式サイトは24日、若手有望株100人のランキングを発表し、ドジャースとマイナー契約を結んだ佐々木朗希を全体のトップに選出した。最速165キロを誇り「直球とフォークボールはともに若手の中で一級品」と高く評価した。チームメートになる大谷翔平も、エンゼルスに入団した2018年に同ランキングのトップとして取り上げられている。23歳の佐々木は、ロッテからポスティングでドジャー