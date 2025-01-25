2024年12月に発売したソニーのミラレースカメラ「α1 II」は、「有効画素数約5010万画素」「AF追従しつつ秒間30コマで連写可能」「AI処理ユニットで被写体を自動認識して追尾」といった高度な機能を備えています。そんなα1 IIをソニーから借りられたので、まずは外観を細かくチェックしてみました。α1 II | デジタル一眼カメラα（アルファ） | ソニーhttps://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-1M2/α1 IIには本体の他にバッテ