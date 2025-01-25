アイス-Ｔ、ウェズリー・スナイプス、クリス・ロックらが出演した映画「ニュー・ジャック・シティ」（1991年）などで知られた脚本家のバリー・マイケル・クーパーさんが死去したことが23日、発表された。66歳だった。 【写真】最期のインスタ投稿キング牧師を追悼していた 1980年代にジャーナリストとしてキャリアをスタート、コカインのまん延や都市文化について取り上げた。