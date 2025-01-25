¡Ò½÷À­¼Ò°÷¤ÎÍç¤ò¥à¥ê¥ä¥ê»£±Æ¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄµÕ¤é¤¦ÃËÀ­¤Ï¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¡¢½÷À­¤Ï¥ì¥¤¥×¡Ö¸µ¥ä¥¯¥¶¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡×¤Î°­¼Á¼ê¸ý¡Ê2017Ç¯¤Î»ö·ï¡Ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÉ½ÉñÂæ¤Ë¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÍç¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ï¥á»£¤ê¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤è¤Ê¡×¡Ú±ÜÍ÷Ãí°Õ¡Û¸µ¥ä¥¯¥¶¤Ë¶¼¤µ¤ì¤¿A»Ò¤µ¤ó¤ÏÉþ¤òÃ¦¤®¡ÄÄ¨Ìò23Ç¯¡¢Ë½ÎÏ¤È¥ì¥¤¥×¤Ç´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡Ö·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡×2010Ç¯Âå¡¢Ë½ÎÏ¤È¥ì¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ò»ÙÇÛ¤·