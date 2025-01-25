集会で話す前川彰司さん＝25日午後、静岡市1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（88）の支援団体が25日、静岡市で無罪判決報告集会を開いた。86年の福井中3殺害事件で再審開始が決まった前川彰司さん（59）も参加し「事件はまだ終わっていない。私はまだ人殺しという状況にあります」と訴えた。前川さんは福井の事件の概要や審理の進捗について報告。「無罪に向けた展望は明るいが、不安要素はかなり