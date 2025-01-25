制球力に磨きをかけた小笠原のピッチングがメジャーで通用するか見ものだ(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext小笠原慎之介の進路がついに決まった。ポスティングシステムでのMLB移籍を目指す中、日本時間1月25日未明にナショナルズとの2年契約で合意。メジャーリーグの世界に飛び込むことになった。移籍先が決まったのは、締切日時からわずか3時間前のこと。正直なところ、気を揉んでいた。本当に移籍できるのかと。【動画】MLB公式