池袋PARCOの常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」のドリンクメニューサイドメニューをピックアップした「ちいかわレストランドリンクスタンド サッポロ出張所」、「ちいかわレストラン グッズショップ」が、北海道の札幌PARCOにやってくる！☆ちいかわレストランのメニューやグッズイメージを見る（写真6点）＞＞＞『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎ