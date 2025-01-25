¢£Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2025Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢5ÆüÌÜ¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡ËÂîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢5ÆüÌÜ¡£ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê24¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¡Ê24¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤Î¡È¤ß¤¦¤ß¤Þ¡ÉÂÐ·è¤ò4¡½3¤ÎµÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê24¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢16ºÐ¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤â½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢Ä¥ËÜÈþ¤Ï°ËÆ£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë